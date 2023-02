Pesaro, furto alla Ludicanto: il ladro esce con la cassa

PESARO – Furto al Ludicanto caffè, il ladro se ne va con la cassa. Il colpo è avvenuto ben prima dell’alba, intorno alle 5 di domenica. Sono bastati 5 minuti, per entrare in azione e sparire. Ed è quanto si vede nel video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza tra le 5.21 e le 5.26.

Il ladro, solo e incappucciato, ha avuto accesso da un’entrata laterale del Ludicanto – la portafinestra su via Gavelli mentre l’ingresso principale è su via Almerici – per poi dirigersi spedito dietro il bancone e mirare alla cassa che viene asportata e portata via. La somma trafugata non è stata ancora quantificata: c’era il fondo più l’incasso della serata di sabato. Per entrare si è servito di un piede di porco o qualcosa di simile con cui ha fatto leva per sfondare facilmente l’accesso secondario. Via Gavelli è la stessa dove una settimana fa si è consumato l’omicidio di Panzieri.

Su Facebook il messaggio dei titolari del locale. «Il Ludicanto oggi rimarrà chiuso, provate voi ad aprire con questa situazione. Pesaro non è una città sicura».