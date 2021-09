È successo in via Monfalcone in pieno giorno. Hanno forzato la serratura e preso gioielli per un valore di 4.000 euro. Indaga la polizia

PESARO – I ladri colpiscono all’ora di pranzo. Furto in abitazione in via Monfalcone.

I residenti erano fuori durante il momento della pausa pranzo e i ladri sono entrati in azione. Hanno forzato la serratura della porta di ingresso con degli attrezzi e sono entrati.



Qui hanno messo tutto sotto sopra cercando oggetti di valore o soldi. Si sono impossessati di un telefono cellulare e di gioielli. Collane, orecchini, anelli, ciondoli per un valore di circa 4.000 euro.



Il furto è stato denunciato alla polizia che sta indagando sul caso. Ladri operativi in pieno giorno e in zona mare, dove c’è tanto movimento al sabato, soprattutto considerate le condizioni del meteo. Probabilmente ha osservato la zona e poteva esserci qualcuno a fare da palo per garantire il via libera al malvivente.