Pesaro, rubano all’Iper Conad: madre e figlia denunciate

PESARO – Rubano allo Spazio Conad alla Torraccia. Madre e figlia minorenne denunciate.

Sabato sera (13 novembre) le due donne tunisine, di 46 anni e 16 anni, sono state notate dalla guardia giurata del supermercato Iper Conad del Rossini center mentre armeggiavano fra gli scaffali.

L’operatore ha avuto profondi sospetti quando le due hanno iniziato a infilare gli oggetti in dei borsoni, così le ha tenute d’occhio. Arrivate in cassa pensavano di uscire pagando pochi euro, con la refurtiva nascosta. La guardia giurata ha chiamato i carabinieri che hanno quindi bloccato le due. Avevano 204 euro di spesa di generi alimentari, pentole, posate, auricolari e altro. Sono state denunciate per furto, poi la beffa perché hanno dovuto pagare tutto il conto. Erano incensurate.