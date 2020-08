Pesaro, tagliano la cassaforte e scappano col bottino da 20 mila euro

PESARO – A colpo sicuro per tagliare la cassaforte. Ladri professionisti sulla panoramica San Bartolo.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì tra le 17 e le 18,30. I proprietari hanno trovato casa sotto sopra e hanno dato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti subito dopo raccogliendo la denuncia.

Secondo la ricostruzione i ladri sono entrati in casa e hanno iniziato a rovistare ovunque. Sapevano che nell’abitazione c’era una cassaforte perché con loro avevano una smerigliatrice adatta a tagliare la lamiera. Un colpo preparato nel dettaglio. Così hanno aperto la cassaforte e hanno preso tutto quello che c’era all’interno: contanti, monili d’oro e alcuni orologi da uomo abbastanza importanti. Da una prima stima si parla di un valore complessivo di 20 mila euro.

I carabinieri hanno raccolto elementi per cercare di risalire ai responsabili. Non risultano segni di effrazione, né nel portone che dà accesso alla palazzina e neppure in quello di casa. Anche le finestre non sarebbero state forzate.



Altro elemento su cui stanno indagando i militari è la testimonianza dei vicini di casa. Il rumore della smerigliatrice che ha tagliato la cassaforte è stato udito dai vicini che però non hanno pensato al furto, quanto a dei lavori in casa. Però hanno riferito di un’auto su cui poi sono scappati i ladri col bottino. Ed è proprio dal modello, colore e targa che è partita l’indagine dei carabinieri.