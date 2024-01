Pesaro, furto alle casette del villaggio di Natale in piazza

PESARO – I ladri colpiscono alle casette del villaggio di Natale in Piazza del Popolo. Il 2 gennaio i commercianti di dolciumi, prodotti tipici, indumenti a tema hanno trovato le porte d’accesso forzate e, all’interno o mancavano i soldi della cassa, o gli articoli in vendita.

Il furto potrebbe essere opera di un balordo che ha atteso che fosse notte fonda, dopo che i vigilantes erano già passati, per rimuovere le viti dalla porta sul retro ed entrare senza farsi accorgere. Alcuni esercenti si sono organizzati con serrature piombate dunque molto difficili da manomettere in poco tempo. A terra c’erano varie viti tolte per forzare le porte.

In una di queste hanno preso 400 euro da un un salvadanaio, l’incasso del primo dell’anno. In un’altra casetta è stata portata via l’intera cassa con 300 euro dentro. Rabbia e rassegnazione per gli esercenti che si sono visti cancellare l’incasso del giorno precedente.

Ad altri hanno rubato una borsa, insomma un bottino da diverse centinaia di euro. Gli ambulanti sono pronti a sporgere denuncia e sperano che le telecamere puntate sulla piazza possano dare un volto e un nome al ladro.