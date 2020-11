Pesaro, ruba la borsa a una signora in pieno centro storico

La donna era entrata in un negozio lasciando l'accessorio nel cestino della bici. Furto anche in un appartamento

PESARO – Il tempo di entrare in un negozio, ma l’errore fatale di lasciare la borsa nel cesto della bici.

Il ladro è entrato in azione nella centralissima via San Francesco.

Il fatto è successo l’altra sera quando una donna ha lasciato la bicicletta appoggiata fuori dal negozio. Un ladro deve aver visto la scena e con una mossa furtiva ha preso la borsa ed è scappato nelle vie laterali. La donna, appena uscita dal negozio, si è accorta subito della borsa e ha sporto denuncia alla Questura. All’interno c’erano circa 120 euro, i documenti e le carte bancomat della signora. Il centro storico è pieno di telecamere, dunque i filmati potrebbero essere d’aiuto per rintracciare il responsabile.



Da segnalare anche un colpo in appartamento, nella zona di Strada del Foglia. Qui dei malviventi hanno forzato una finestra e sono entrati all’interno dell’abitazione quando i proprietari erano assenti. Hanno messo tutto sotto sopra per cercare soldi e cose di valore fino a che hanno trovato una scatola con dei monili in oro e si sono portati via tutto. Il furto è stato denunciato alla polizia, il valore di collane, anelli e orecchini è ancora da quantificare.

In questi giorni i ladri avevano persino colpito in una imbarcazione ormeggiata sul lungofoglia dove hanno preso attrezzature e in una pescheria in via Boito dove hanno rubato il fondocassa.