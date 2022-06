Pesaro, banda svuota 11 garage: nel bottino anche una Porsche

PESARO – Svuotati undici garage in una notte. Una banda ha colpito nella notte tra mercoledì e giovedì. Un gruppo organizzato, un colpo preparato perché è stata portata via anche una Porsche da via Petrarca.



I malviventi hanno agito in piena notte e hanno prima aperto un garage in strada dei Condotti. La modalità utilizzata è stata da professionisti. Con uno strumento tagliente hanno smontato la serratura.

Si sono spostati poi in via Guerrini nella zona di Muraglia. Qui hanno hanno aperto ben sei garage.

Stesso modus operandi in via Petrarca dove hanno forzato altre quattro porte di garage. Complessivamente hanno rubato una Porsche ma anche tre biciclette di cui una particolarmente costosa per un valore di circa 5.000 euro.

Sul caso indaga la polizia che è accorsa sul posto con la Volante per effettuare i rilievi di rito.

Quello che è certo è che si tratta di una banda di professionisti che ha scelto questi condomini per poter mettere a segno i colpi.

Una struttura organizzata anche perché sicuramente avevano con loro dei furgoni dove caricare la merce. Molto spesso in questi casi si tratta di bande che arrivano da fuori provincia, perlustrano il territorio scelgono l’obiettivo e colpiscono. Verranno visionate le telecamere di videosorveglianza per provare a individuare elementi utili al fine di risalire ai responsabili.