Pesaro, le rubano l’auto mentre va a prendere la figlia: poi la sorpresa

PESARO – Va a prendere la figlia da una amica e le rubano la macchina. Ma i ladri gentili le riserveranno una sorpresa.

Il furto dell’auto è avvenuto domenica scorsa quando una pesarese sulla 40ina ha lasciato la macchina in sosta con le chiavi nel cruscotto in zona Soria. Giusto il tempo di citofonare per chiedere alla figlia di scendere. Poi si è girata e ha sentito il rumore del motore. Qualcuno aveva preso la sua auto e con lei anche la borsa che aveva lasciato sul sedile. All’interno documenti, cellulare e qualche spiccio.



Il furto regolarmente denunciato alle Volanti della polizia. Nella giornata di martedì (26 Aprile) la sorpresa. La donna ha ritrovato l’auto parcheggiata in divieto di sosta proprio sotto casa. Con tanto di cartello “La prossima volta chiamo il carro attrezzi”. I ladri avevano rubato i pochi spicci nel portafoglio e riconsegnato tutto il resto, comprese le carte di credito. E in serata un’altra chiamata. In un bar della zona porto c’erano il suo cellulare e i documenti. Tutto restituito, tranne i pochi spicci. Si indaga per rintracciare il responsabile.