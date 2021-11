Pesaro, ruba l’auto in doppia fila poi l’inseguimento in A14: arrestato

PESARO – Lascia l’auto in doppia fila per fare la spesa, gliela rubano. Inseguimento in A14.

È successo martedì sera alle 18,30 quando la 500 X bianca è sparita. Il proprietario aveva lasciato il quadro elettrico di ultima generazione acceso. Il ladro ha preso l’auto ed è scappato. La vittima del furto ha subito chiamato la Polizia e l’ufficio denunce ha immediatamente diramato le ricerche.



L’auto aveva una assicurazione con Gps, così la Polizia si è messa in contatto con la compagnia per farsi dare la posizione della 500. Era già in autostrada A14 all’altezza di Marotta. Stava viaggiando a folle velocità, ben oltre il limite consentito. I poliziotti della questura di Pesaro hanno allertato i colleghi della Stradale che si sono subito messi sulle tracce del mezzo. Lo hanno rintracciato ad Ancona Sud e hanno iniziato a seguirlo per fermarlo. Il mezzo non ne voleva sapere e ne è nato un inseguimento in piena regola con brivido. Bisognava garantire la sicurezza degli altri conducenti. La velocità era sostenuta e chilometro dopo chilometro sono arrivati a Civitanova. Qui il ladro si è arreso e i poliziotti lo hanno arrestato per furto aggravato dal fatto che il bene era sulla pubblica via. Si tratta di un foggiano di 36 anni.



La 500 Bianca è stata presa in consegna dai poliziotti della Stradale che l’hanno riconsegnata al proprietario. Un lieto fine che fa capire quanto sia importante denunciare immediatamente il fatto.