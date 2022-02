Pesaro, furto di attrezzi in un cantiere edile

I ladri in via Milazzo hanno portato via frullini e tagliapiastrelle. Il colpo denunciato alla Polizia

PESARO – Ladri di frullini e attrezzi nei cantieri. Non è chiaro se sia un furto su commissione, ma è noto che nel mondo dell’edilizia scarseggiano non solo le materie prime ma anche le attrezzature a causa del forte impulso dato dai bonus che ha portato all’apertura di centinaia di cantieri.

In via Milazzo, alle 5 Torri, i ladri hanno agito di notte e, senza che nessuno si accorgesse della loro presenza, hanno preso di mira un container che conteneva attrezzatura e materiale edile vario che sarebbe stato utilizzato dagli operai. Hanno facilmente fatto saltare il lucchetto e, una volta all’interno, hanno rubato frullini, tagliapiastrelle, smerigliatrici. Una volta fatto incetta di quello che potevano trasportare con facilità i ladri se ne sono andati indisturbati. Il furto è stato scoperto solo l’indomani mattina. E’ stata allertata la polizia ed è stata sporta denuncia nei confronti di ignoti. Il valore dell’attrezzatura rubata resta ancora da quantificare.



E sempre la polizia è intervenuta l’altro pomeriggio con i vigili del fuoco in via dei Lavoratori per una sospetta fuga di gas in assenza del proprietario, un extracomunitario. Non riuscendo a pagare le bollette gli è stato tagliato il gas, allora l’uomo ha comprato una bombola che ha allacciato all’impianto ma in modo difettoso. La bombola è stata sequestrata.