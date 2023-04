Pesaro, furto alla Macelleria, la pizzeria di Umberto Carriera

PESARO – Furto al ristorante pizzeria la Macelleria, il ristorante di Umberto Carriera, imprenditore noto per essere il leader di #IoApro.

Nella giornata di mercoledì 5 aprile, alle 15,40 un ladro solitario ha forzato la porta di ingresso dopo i pranzi della giornata. Una volta dentro si è diretto dietro il bancone ed è andato verso la cassa. L’ha strappata e l’ha portata via di peso. All’interno c’erano circa 500 euro.

L’uomo, vestito con una tuta bianca, incappucciato, si è dileguato in pochi istanti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi, acquisito le immagini di videosorveglianza e verificato i segni di effrazione nella porta antipanico dell’ingresso. Le ricerche del balordo sono in corso.