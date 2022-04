Pesaro, colpo in una abitazione al mare: i ladri aprono la cassaforte

Il furto è avvenuto in viale della Vittoria. Qui, i ladri, hanno prima tagliato le inferiate poi rubato ori e contanti. Indaga la polizia

PESARO – I ladri aprono la cassaforte, colpo in viale della Vittoria.

Il fatto è avvenuto sabato sera (2 Aprile) in zona mare. Qui i ladri, molto probabilmente una banda di professionisti, hanno prima tagliato le inferiate di una porta finestra per poi introdursi all’interno dell’abitazione.

I proprietari erano assenti e i malviventi hanno agito indisturbati. Una volta all’interno hanno messo tutto sotto sopra cercando oggetti di valore e denaro. Ma erano prepararti al colpo tanto che avevano con loro una smerigliatrice con cui hanno aperto la cassaforte.



Da qui hanno preso gioielli e anche del denaro contante. L’ammanco è ancora da quantificare, le operazioni sono in corso, ma si parla di diverse migliaia di euro. Un bottino sostanzioso con il quale la banda se n’è andata.

Al rientro i proprietari hanno subito allertato il 112 e sul posto è intervenuta la volante della Polizia cha ha effettuato i rilievi del caso.

Gli agenti visioneranno anche le telecamere di videosorveglianza della zona per capire se ci possa essere traccia del loro arrivo, con quale mezzo possano essersi spostati e altri elementi utili per risalire ai responsabili.