Pesaro, tre furti in poche ore: aperta una cassaforte con un frullino

PESARO – Furti in casa, tre colpi nelle ultime ore.

Due razzie sono state messe a segno in Strada Roncaglia nella zona di Tre Ponti. I ladri hanno svaligiato due abitazioni confinanti riuscendo nel loro obiettivo in entrambi i casi. Le due abitazioni erano momentaneamente incustodite perché entrambe le famiglie proprietarie non si trovavano in casa.



Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia, intervenuti per le indagini, i ladri sono penetrati forzando in un caso una finestra e nell’altro una portafinestra proprio mentre i proprietari erano fuori. Da una abitazione hanno rubato oggetti preziosi e una somma in contanti di circa duemila euro. Si tratta senza dubbio di ladri ben attrezzati perché per assicurarsi questo bottino hanno utilizzato un frullino aprendo la cassaforte dove oggetti e denaro erano custoditi. Resta da quantificare il valore degli oggetti rubati esattamente come nella seconda abitazione. Qui, ovviamente, gli stessi ladri hanno asportato oggetti in oro e alcuni orologi di valore che non è chiaro se appartenessero o meno a una collezione.

E ancora martedì mattina è stato messo a segno un terzo furto in abitazione. Questa volta nel mirino un appartamento in via Luca della Robbia. Anche in questo caso in assenza dei proprietari i ladri sono entrati non si sa bene come, visto che non sono stati rilevati segni di scasso e hanno rubato i circa 800 euro custoditi in casa.