Pesaro, furti nei bar: arrestata. Per lei è la quarta condanna

PESARO – Il tentativo di furto andato a vuoto, ma viene arrestata in flagranza di reato mentre fa il palo, il fidanzato è riuscito a scappare. Ma la Polizia ne conosce bene l’identità.

Protagonista una 21enne che ha patteggiato la pena nel corso della direttissima a 8 mesi, assistita dall’avvocato Massimiliano Tonucci.

Per lei nessuna misura cautelare, è libera. Ha già 4 condanne e altri cinque processi in corso. Un mese fa aveva patteggiato a 8 mesi per il furto di una borsa nel bar del Parco Miralfiore.

La coppia è anche accusata del furto in bar sulla Statale vicino a via Milano. Entrambi sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza.

L’altra notte i due sono andati al ristorante cinese Anami di piazzale Primo Maggio per svuotare la cassa. Lei era rimasta fuori ad attendere che il moroso facesse il lavoretto, ma non è andato tutto secondo i piani.

E’ scattato l’allarme e lui è scappato. Ha rubato un cellulare ma non è riuscito ad aprire il registratore di cassa. Ha tentato di portarlo fuori, ma niente da fare. Così ha provato con il cestino delle offerte ma lo ha dovuto lasciare lì, con 90 euro spicci. Lei ha ammesso gli addebiti anche rispetto ad altri due furti avvenuti sempre a Pesaro.