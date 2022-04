Pesaro, continuano i furti d’auto: rubato un Suv da un deposito di via Toscana

PESARO – Ancora furti di auto, un obiettivo preciso per il mercato nero dei veicoli o la compravendita dei loro pezzi di ricambio.

I ladri hanno rubato una Land Rover Discovery 3 da un deposito di camper in via Toscana. Il proprietario ha dato l’allarme ai carabinieri che si sono messi subito alla ricerca del mezzo. Il veicolo aveva anche un rimorchio e infatti poco dopo questo è stato ritrovato abbandonato nella zona. Cosa strana, perché il rimorchio aveva più valore dell’auto stessa, visto che si trattava di un vecchio modello.



Furti che si ripetono dato che in questi giorni sono stati registrati casi in via Perosi, in via Isonzo, in via Del Novecento e in via D’Ambrosi. Un racket di quattro ruote anche perché una paio di giorni fa a finire nel mirino dei ladri erano state le marmitte delle auto. O per venderne i pezzi o per estrarre il palladio, metallo ricercato.



I carabinieri, sabato notte, sono dovuti intervenire anche in un pub a Pesaro per la presenza di un cittadino pakistano molesto. Il giovane, in stato di ubriachezza, importunava i clienti. I carabinieri lo hanno fatto allontanare e portato in caserma per i controlli. Smaltita la sbornia è stato rilasciato, ma non senza essere stato multato per l’ubriachezza molesta. Una sanzione da 100 euro.