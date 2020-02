Pesaro, furti a catena in chioschi e negozi di telefonia. E i ladri mangiano a sbaffo nei locali

PESARO – Battezzano una zona e compiono furti a catena. Gli obiettivi sono piccoli negozi o ristoranti. Ladri a caccia di soldi, ma anche di dolciumi e succhi di frutta, perchè tra un furto e l’altro ci si può rifocillare a sbaffo del locale.

Così nella notte tra mercoledì e giovedì hanno fatto visita al Bar Piadineria Chiosco nella zona di piazzale Cinelli. Qui hanno forzato una porta e sono entrati all’interno mettendo tutto sotto sopra. Hanno forzato la cassa e preso circa 600 euro. Il titolare del Chiosco si è sfogato sui social e ha rivelato anche un particolare: «Hanno pensato bene anche di rifocillarsi con mozzarella, wafer e aranciata. È il secondo furto che subiamo in un anno».

Poi si sono spostati di pochi metri, in via Venturini, dove hanno preso di mira il ristorante L’Amo Osteria di Mare. Tanto disordine, molte cose a terra, con un bottino da 500 euro circa.

I ladri hanno ridotto così il Chiosco

Il colpo più sostanzioso in un negozio di telefonia, l’Ms Enterprise dove hanno forzato la porta e razziato 40 telefoni oltre a 1.000 euro in contanti per un totale di danni di circa 4.500 euro. Infine un colpo anche al Kebab della stessa via, dove hanno preso circa 450 euro dalla cassa.

Continua dunque l’ondata di vandalismi e furti nella zona del centro storico e del mare. Non certo ladri professionisti, quanto malviventi che hanno come obiettivo ristoranti e piccoli locali.

Nei giorni scorsi da segnalare altri colpi in zona centro e mare. Obiettivo, sempre piccoli esercenti. Forse una banda di balordi.