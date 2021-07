PESARO – Una cella frigorifera con latticini e cocaina. I movimenti del furgone di un 49enne pesarese addetto alle consegne di latticini non hanno convinto gli agenti della volante della questura di Pesaro.



Da qualche tempo gli stavano addosso, così nella giornata di venerdì lo hanno seguito fino al parcheggio di un supermercato. L’uomo non era sceso dal furgone, così gli agenti lo hanno avvicinato. Sulle prime ha dimostrato subito segnali di nervosismo, cosa che ha insospettito i poliziotti che hanno approfondito il controllo. Si tratta di una persona nota alla questura come consumatore di stupefacenti. Sulle prime i poliziotti hanno trovato una dose di cocaina nel portafoglio, poi altre 6 sempre addosso. La perquisizione è stata estesa a tutto il furgone e nella cella frigorifera, assieme ai latticini, sono state trovate altre dosi per un totale di circa 40 grammi di cocaina pronta allo smercio.



La perquisizione è proseguita a casa. Sono stati trovati un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, pronte per essere vendute al dettaglio. Ma non è tutto perché gli agenti hanno anche trovato 15 mila euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Una cifra abbastanza ragguardevole che ha fatto pensare ai poliziotti che il 49enne gestisse una rete di spaccio non proprio marginale.

L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e lunedì mattina in tribunale a Pesaro c’è stata la direttissima. L’arresto è stato convalidato e per il 49enne è stato disposto l’obbligo di firma.