PESARO – Atto vandalico, a fuoco l’ex scuola di via Gattoni.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina 4 febbraio a Pesaro per un incendio presso una struttura che in passato era utilizzato come edificio scolastico. Si tratta della ex scuola elementare di via Gattoni.

Sul posto la squadra VVF ha spento le fiamme, che hanno coinvolto un archivio, e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto anche i carabinieri.