Pesaro, fototrappole contro i furbetti dei rifiuti: a settembre 14 sanzioni

Sanzioni dai 25 ai 155 euro per chi abbandona sacchetti; dai 300 ai 3000 per gli ingombranti. L’assessora Morotti: «Comportamenti incivili»

PESARO – Furbetti dell’immondizia multati con le fototrappole. Secondo turno di controlli per contrastare i comportamenti scorretti sul conferimento dei rifiuti: 14 i comportamenti sanzionati segnalati vicino alle isole ecologiche di Villa San Martino, Tre Ponti, Borgo Santa Maria e Santa Veneranda.

«Educare e responsabilizzare i pesaresi al rispetto dei luoghi in cui viviamo è fondamentale per avere una città ancora più bella e pulita – spiega Heidi Morotti, assessora alla Sostenibilità – ma voglio anche sottolineare che per rendere virtuose le nostre abitudini basta davvero poco».

Nel mese di settembre le telecamere mobili collocate in punti strategici (che variano periodicamente per un controllo più efficace) vicino ai punti di raccolta dell’immondizia hanno registrato ore di filmati, poi esaminati dalla Polizia locale che sta accertando le sanzioni, alcune delle quali sono già state notificate ai cittadini. «C’è ancora tanto da fare. Tra i comportamenti registrati dal sistema di videosorveglianza, ad esempio, c’è quello di un cittadino che ha gettato dei rifiuti ingombranti vicino ai cassonetti utilizzando una carriola, in due momenti diversi della giornata o chi si è fermato con l’auto per scaricarne altri di fianco ai bidoni. Sarebbe bastato arrivare con il veicolo fino al Centro di raccolta di via Toscana per evitare la multa».

Le multe, che nei prossimi giorni saranno notificate ai pesaresi, oscillano dai 25 ai 155 euro per chi ha abbandonato sacchetti o rifiuti urbani, o non ha rispettato le modalità e i luoghi del conferimento e della differenziata. Importi superiori – compresi tra i 300 e i 3000 euro – per chi ha abbandonato rifiuti ingombranti per strada, cifre che raddoppiano nel caso di rifiuti pericolosi.

«Un comportamento incivile, soprattutto se si considera che a disposizione dei cittadini ci sono servizi pratici e gratuiti». Come quello della raccolta a domicilio dei rifiuti e il Centro di Raccolta Differenziata e Riuso (dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 12:30; il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30. Info 0721.699620) aperto tutti i giorni, escluso la domenica, in via Toscana 80.

L’Amministrazione continuerà a promuovere interventi e a rendersi disponibile per «rendere più informati i cittadini, facilitare lo svolgimento della raccolta differenziata e il corretto conferimento degli ingombranti» come avvenuto, nei mesi scorsi, con l’istallazione dei 12 distributori automatici di sacchi per rifiuti e la pulitura intensificata di strade e bidoni dell’arredo urbano previsti quest’estate dall’operazione “Insieme facciamo piazza pulita”.