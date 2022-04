PESARO – La foto della discordia. Quando l’utilizzo dei social supera il confine della privacy e della compostezza.

È il caso di una storia figlia dei nostri tempi e di un intervento della Volante della polizia per sedare una lite alla camera mortuaria di Pesaro.

Qui si erano riuniti i famigliari per la camera ardente di una signora anziana. La ragazza ha pensato di scattare una foto del momento del commiato, immortalando anche la nonna defunta, a bara aperta. Poi l’ha postata sui social, ovvero Facebook.



La cosa ha impiegato poco a circolare e soprattutto a essere scoperta dai familiari che si sono infuriati con la ragazzina. Di qui è nato un litigio aspro tra i vari parenti. I toni si sono alzati in un luogo, la camera mortuaria, che è per eccellenza il luogo del silenzio e del raccoglimento.

Così è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la polizia che ha dovuto sedare la lite in corso.

Un fatto molto singolare e che la dice lunga sulla percezione dell’utilizzo dei social network tra i giovani, sempre pronti a immortalare ogni momento, anche quello, come in questo caso, molto intimo e privato.