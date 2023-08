Pesaro, finiti i lavori in via Paganini: la ciclabile supera i 100 km in città

PESARO – Completati gli interventi di riqualificazione di via Paganini, nel tratto tra via Lombardia e via Ponchielli. La Bicipolitana supera quota 100 km.

Ad annunciarlo sono il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l’assessore all’Operatività Enzo Belloni, che spiegano: «Da oggi la viabilità di questa strada è ancora più sicura e fruibile, grazie alla realizzazione della doppia pista ciclabile (700 metri ambo i lati, per un totale di 1.4 km), 58 nuovi posti auto che andranno a rafforzare il Quartiere di Villa San Martino, anche in previsione degli investimenti che si concretizzeranno sulla piscina di via Togliatti e Campo Sportivo. Infine abbiamo reso definitiva la rotatoria all’incrocio con via Lombardia e potenziato l’illuminazione pubblica».

Un investimento complessivo di oltre 200mila euro, da bando ministeriale. «Si stratta di una tra le strade più frequentate ogni giorno, da lavoratori, studenti, sportivi. Parallelamente – conclude Belloni – stiamo portando avanti altri lavori importanti per rafforzare e allungare la Bicipolitana, come via Fratti, Vismara, Torraccia».