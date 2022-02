Pesaro in finale con Napoli e Bergamo per il premio Città italiana dei giovani 2022

Maria Cristina Pisani, Presidente Cng: «Uno stimolo per promuovere idee sul modello dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»

PESARO – Bergamo, Napoli e Pesaro. Sono queste le tre finaliste per il Premio Città italiana dei Giovani 2022, promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani.

«Desideriamo ringraziare tutti i Comuni che hanno partecipato alla selezione per il Premio Città Italiana dei Giovani 2022, mostrando interesse a ripensare le proprie realtà locali tramite progetti innovativi e ad incentivare la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali – ha spiegato la Presidente del Consiglio Nazionale Giovani Maria Cristina Pisani. Ci auguriamo inoltre che il premio sia uno stimolo ulteriore per tutte le città a promuovere idee di realtà locali inclusive e resilienti sul modello degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile».

«È stato significativo apprezzare quanto tutti i Comuni siano partiti dall’analisi attenta dei giovani, dei loro desideri, dei loro sogni, nel pensare progetti finalizzati a offrire spazi pubblici, risorse, strumenti per migliorare la condizione relazionale, formativa e lavorativa delle nuove generazioni – ha affermato la Direttrice Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante – Le mie congratulazioni alle tre città finaliste e un grazie alle tante realtà locali che ogni giorno si impegnano per promuovere la partecipazione attiva dei giovani, favorire l’inclusione e la diversità, allargando i confini oltre l’Italia, verso l’Europa».