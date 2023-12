Pesaro, la fibra tocca oltre 2800 unità immobiliari nella zona di Monteciccardo

PESARO – La fibra anche nelle periferie per servire quasi 3000 unità immobiliari. Ridotto il digital Devide.

Si è svolto nel Municipio di Monteciccardo l’incontro con i cittadini a conclusione dei lavori per l’installazione della banda ultralarga nelle frazioni di Pesaro. Presenti l’assessora all’innovazione e partecipazione Francesca Frenquellucci, il presidente del Municipio Claudio Bonazzoli, la presidentessa del Quartiere 3 Francesca Tomassoli e gli esponenti di Open Fiber, che hanno illustrato ai cittadini le aree di intervento e le modalità di attivazione.

Nelle frazioni di Monteciccardo, Candelara, Santa Maria dell’Arzilla, Novilara, Strada di Valle Tresole e Montegaudio l’azienda ha realizzato una nuova rete in banda ultralarga che vede al momento 2878 unità immobiliari rilegate e già pronte per l’attivazione. L’infrastruttura ultimata nelle cosiddette “aree bianche”, oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico della Regione Marche, rimarrà di proprietà pubblica e gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Nell’ambito del progetto sono stati rilegati vari punti di interesse per la cittadinanza di Monteciccardo, tra cui il Municipio e alcune scuole.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I clienti interessati non dovranno far altro che contattare un operatore (tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it) scegliere il piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra rame. Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Al termine dell’operazione, l’utente sarà pronto a navigare ad una velocità fino a 10 Gigabit al secondo, e beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, e di tante altre opportunità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che abilita una vera rivoluzione digitale.