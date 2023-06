Pesaro, fiamme in hotel: paura e fumo

PESARO – Fiamme in hotel, tanta paura. Domenica 18, nel tardo pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Trieste a Pesaro per l’incendio in un locale di servizio dell’hotel Spiaggia. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e fatto evacuare l’intero stabile di 4 piani a causa dei fumi provocati dell’incendio. Le fiamme sono partite dai locali della lavanderia probabilmente a causa di un cortocircuito a una lavatrice.

Non si segnalano persone che hanno fatto ricorso alle strutture sanitarie. Sul posto 118 e Polizia. L’incendio non avrebbe causato seri danni.