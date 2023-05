Pesaro, fiamme in una ditta di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche – FOTO

Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche il personale di ARPA Marche

PESARO – Allarme nella notte a cavallo tra il 17 e 18 maggio per un incendio scoppiato, per cause ancora al vaglio, in una ditta di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche a Pesaro.

Sul posto in azione 10 vigili del fuoco, 3 autobotti e il funzionario tecnico hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e provveduto alle operazione di smassamento dei materiali. Sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche il personale di ARPA Marche.