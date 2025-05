PESARO – Si è aperto oggi, 7 maggio, con l’inaugurazione della mostra al Liceo Artistico Mengaroni “Guardiani del mare”, il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025, evento arrivato alla nona edizione promosso da Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) al quale il Comune di Pesaro aderisce con una serie di iniziative locali.

«Dal 7 al 23 maggio, 17 giorni di eventi tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’Onu – spiega l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti – si snoderanno in tutta la città». Al fianco del Comune di Pesaro anche enti locali del territorio, associazioni, aziende, scuole e università, «che promuovono iniziative a livello locale per diffondere la cultura della sostenibilità. Le attività sono di diverso genere: dalle conferenze ai laboratori, dalle mostre alle attività conviviali e agli spettacoli».

Come sottolinea l’assessora Conti: «Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 sarà un’occasione preziosa per ribadire l’impegno del Comune di Pesaro verso la promozione di stili di vista sostenibili, equi e inclusivi, ricordandoci che il benessere dei cittadini è strettamente legato alla salute del nostro territorio. Importante e bello il coinvolgimento delle scuole, perché le nuove generazioni stanno dimostrando una straordinaria sensibilità verso i temi ambientali. Come Amministrazione vogliamo offrire sempre più occasioni di ascolto e partecipazioni affinchè i nostri ragazzi diventino protagonisti consapevoli delle buone pratiche della sostenibilità».

Ecco il calendario:

dal 7 al 23 maggio, al Liceo Artistico Mengaroni – la mostra “Guardiani del mare. Dalle reti dei pescatori alle reti sociali”* organizzata dal Green Festival San Marino su invito del Comune di Pesaro

9 maggio, alle 16, al Convento dei Serviti di Maria a Monteciccardo – “L’allevamento ovino tra tradizione e innovazione” a cura di Accademia Agraria

10 maggio, alle 16 in sala del Consiglio (piazza del Popolo, 5) – seminario “Educare alla sostenibilità? Si, ma come?” a cura della professoressa Silvia Fioretti dell’Università di Urbino

11 maggio, dalle 10.30 a Monteciccardo – “L’olio che unisce – Merenda nell’Oliveta 2025”

12 maggio, alle 17.30 in sala Rossa (piazza del Popolo, 5) – convegno “L’acqua tra poesia, religiosità e scienza” a cura dell’associazione medici per l’ambiente ISDE Italia ODV

17 maggio, dalle 10 alle 13 all’Istituto comprensivo Gaudiano – progetto “Crescere nella Cooperazione – insieme, più consapevoli e sostenibili”

20 maggio, alle 17 in sala Rossa (piazza del Popolo, 5) – incontro pubblico “I guardiani del mare: dalle reti dei pescatori alle reti sociali” e letture ad alta voce a cura di “Le voci dei Libri”

21 maggio, dalle 9 alle 12 al parco Miralfiore – “La multifunzionalità del verde urbano, il biomonitoraggio e le letture ad alta voce di “Le voci dei Libri” (evento riservato alle scuole)

21 maggio, alle 16.30 nell’area dell’ex Amga – visita e progetto di Bio – Fitobotanica (evento riservato al Quartiere)

23 maggio, alle 10.30 all’Istituto Cecchi – USP sigla Accordo Quadro istituto Cecchi e Comune di Pesaro; alle 18.30 la premiazione della challenge “Buone azioni per il pianeta”

23 maggio alle 19 in piazza del Popolo – USP sigla Accordo Quadro Liceo Mengaroni e Comune di Pesaro

24 maggio, alle 10 al Monastero di Montebello si parla di “Legalità, rispetto e ambiente”

Accanto a questi eventi, dal 7 al 21 maggio si svolgerà una challenge di “Buone azioni per il pianeta” dedicata alle scuole superiori, che vede impegnati i ragazzi nella pubblicazione di video nella pagina Instagram progetti_scuole_pesarourbinoin cui testimoniano una buona azione per il pianeta (es. riciclo, piantare un albero, muoversi in bici, etc). I 3 video che otterranno più “mi piace” riceveranno premi offerti da CTE SQUARE (Casa delle Tecnologie Emergenti), all’interno del XXI Agrishow in programma presso Villa Caprile il 23 maggio alle ore 18. 30.

Da segnalare, il Servizio Transizione Ecologica Energetica e Digitale del Comune di Pesaro in particolare, organizza per il 21 maggio 2 iniziative dedicate al goals 15Vita sulla Terra condotte da docenti universitari ed esperti in campo ambientale. Il 21 maggio ore 9-12.30 giornata dedicata al Ruolo multifunzionale del verde e al biomonitoraggio svolto presso parco Miralfiore e dedicata alle scuole e che si conclude con una lettura ad alta voce a cura di “Le voci dei Libri”. Sempre il 21 maggio alle 16.30 visita presso area EX Amga dedicata alla bonifica green dell’ex Amga: un progetto basato sulle bio-fito tecnologie dedicata ai cittadini del quartiere Porto-Soria

Tra le iniziative la mostra “Guardiani del mare. Dalle reti dei pescatori alle reti sociali”, organizzata dal Green Festival San Marino su invito del Comune di Pesaro. Sarà al Liceo Artistico Mengaronimercoledì 7 maggio alle ore 10.30, punta sulle suggestioni degli oggetti esposti che sono rifiuti recuperati dal mare, oggetti tirati a riva dalle reti dei pescatori.

L’originalità del progetto sta proprio qui, nel voler coinvolgere attivamente coloro che dal mare traggono sostentamento per sé e per le loro famiglie e cioè i pescatori. Persone che possono diventare a tutti gli effetti dei “guardiani del mare” con un ruolo determinante in qualsiasi azione di ripulitura e monitoraggio dei rifiuti in mare e sulla costa.

L’esposizione, che già di per sé ha una sua valenza didattica, prevede una sezione editoriale e una postazione per laboratori rivolti a studenti e adulti sulla ricerca delle microplastiche da campioni di sabbia raccolti sulla battigia. Il laboratorio è coordinato da Giulia Galli e sono già previste visite scolastiche di classi delle scuole primarie.