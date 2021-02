Pesaro, la festa del martedì grasso interrotta a tarda notte: multati in cinque

PESARO – Schiamazzi e voce alta per tutta la sera finchè i vicini di casa hanno detto basta, e hanno chiamato i carabinieri per verificare quanto accadesse. La festa del martedì grasso si è conclusa alle 1:45, quando i carabinieri hanno multato tutti in un appartamento in via Mario Del Monaco.

In casa c’era il proprietario, 57 anni in compagnia di un 32enne, un 36enne, un 20enne e un altro 33enne, tutti residenti nella provincia di Pesaro ma non in città e dunque arrivati appositamente per passare la serata di carnevale, visto il giorno del martedì grasso.



I carabinieri li hanno multati tutti in base alla violazione delle normative covid. Si trattava di un assembramento dato che era stato superato il numero di ospiti consentito di non congiunti nelle abitazioni private. E ognuno degli ospiti aveva violato il coprifuoco delle 22 visto che erano fuori dalla loro città di residenza, cosa non consentita senza giustificato motivo.

Per ognuno dei 5 una multa da 400 euro e i carabinieri stanno anche valutando una possibile denuncia per disturbo della quiete pubblica, visti gli schiamazzi a tarda notte.