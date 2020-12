Pesaro: fermato per un controllo, distrugge il vetro dell’auto della polizia

PESARO – Doveva essere un normale controllo, ma per tutta risposta danneggia l’auto della volante e aggredisce gli agenti.

Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì 10 dicembre, in via Confalonieri, nella zona di Pantano. L’auto della squadra volante della polizia nel corso di un consueto pattugliamento aveva notato l’uomo, italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine per trascorsi di tossicodipendenza, nei pressi di un bar e gli si era avvicinata per degli accertamenti.

Una volta chiesti i documenti, l’uomo ha reagito con insulti, poi si è scagliato contro gli agenti aggredendoli. A fatica sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo nell’auto di pattuglia: ma una volta all’interno dell’abitacolo questo si è scatenato prendendo a calci il vetro del mezzo di servizio fino a sfondarlo. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e nelle prossime ore dovrebbe esserci la direttissima.

Da segnalare infine un furto in un’abitazione di Gradara, in via Buonarroti dove ignoti hanno forzato una porta finestra rubando monili, contanti e monete da collezione per oltre 6mila euro.