Pesaro, fermano un’auto sospetta: a bordo un 41enne ricercato in tutta Europa per furti: scatta l’arresto

PESARO – Erano in tre nell’auto, tutti con precedenti penali per furto. Agli agenti della squadra Volante è bastato vedere le loro facce da lontano per imporre l’alt.



I poliziotti hanno controllato il veicolo sospetto. A bordo c’erano tre rumeni, tutti pregiudicati per reati come furti e danni contro il patrimonio. Ma dai controlli sulle banche dati internazionali è emerso molto di più.

Uno di loro, 41 anni, residente in Germania, era ricercato in tutta Europa perché condannato in via definitiva in Romania per una serie di furti commessi. Agli agenti non è restato far altro che arrestare l’uomo e portarlo in carcere a Villa Fastiggi in attesa di estradizione. L’esperienza e il sesto senso sono stati determinanti.



Su cosa ci facessero a Pesaro, i poliziotti hanno sospetti ben precisi. Nessuno di loro aveva legami col territorio, nè domicili o residenze. Per gli investigatori è evidente che poteva trattarsi di una batteria di predoni che arriva sul territorio, compie una serie di furti e razzie per poi andarsene.

Batterie che hanno colpito sia in prossimità della spiaggia dato che in questi giorni sono stati segnalati furti di scooter di bagnanti parcheggiati a Sottomonte. Ma anche furti in appartamento.