PESARO – Fatale caduta in scooter, è morto Alex Eusepi, vigile del fuoco e consigliere di quartiere. Aveva 39 anni.

È successo dopo le 3 della notte tra lunedì e martedì in piazzale Primo Maggio, una dinamica al vaglio di carabinieri e vigili del fuoco. Un ragazzo conosciuto anche negli ambienti della politica.

«Stamattina mi hai fatto fare un risveglio incredulo, triste, arrabbiato – sottolinea il collega e presidente del consiglio Comunale Marco Perugini – Qualche giorno fa mentre ero in servizio nei Vigili del Fuoco a Pesaro mi hai svegliato tu mentre eri di turno in sala operativa per mandare la partenza in un intervento di soccorso. Quante persone hai aiutato, ascoltato, confortato. Non poteva che essere il tuo lavoro il Vigile del Fuoco. Ti ricorderò per la tua infinita sensibilità e per la rara disponibilità che hai messo sempre a servizio di tutti noi; come figlio, fratello, compagno, amico; come hai fatto sempre nel tuo lavoro nei Vigli del Fuoco; come Consigliere del Quartiere Villa Fastiggi-Villa Ceccolini; come compagno del Pd Pesaro. Ti ricorderò per la tua caratteristica spensieratezza, dietro a quel sorriso che però non ha mai perso di vista le vere priorità: l’amore per la vita e per il prossimo».

Tutta la comunità del Partito Democratico e dei Giovani Democratici si stringono attorno ai famigliari e agli amici che volevano bene ad Alex.

«Una scomparsa avvenuta troppo presto, che ci lascia senza parole e fa spazio a tanta rabbia. “Il Pompiere”: così eravamo abituati a chiamarlo per via del suo lavoro, che lo vedeva costantemente impegnato nell’aiuto del prossimo e che svolgeva quotidianamente con dedizione e passione. Un grande militante e compagno di Partito, sempre presente come volontario alle nostre Feste de L’Unità: sia a quelle organizzate in centro che a Villa Fastiggi, suo quartiere di

origine a cui era estremamente legato, tanto da esserne diventato consigliere. Era anche da poco diventato membro dell’Assemblea comunale del Partito, eletta assieme al nuovo Segretario. Un ruolo di cui Alex andava orgoglioso e

che sappiamo avrebbe svolto con tanta dedizione. Una persona speciale che ricordiamo per la sua gioia e spensieratezza, capace di rallegrare tutto il gruppo anche nei momenti di difficoltà».

Cordoglio anche dal vicesindaco Daniele Vimini: «Una notizia tragica la scomparsa di Alex Eusepi, figura radiosa, intelligentissima e aperta al lavoro con gli altri e per gli altri. Vigile del Fuoco, consigliere di quartiere di Villa Fastiggi e Villa Ceccolini, anima del semestre del Quartiere IV capoluogo della cultura e di tante situazioni belle e importanti di questi anni».