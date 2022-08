PESARO – Ci sono anche Pesaro, Fano, Mondolfo e Urbania tra i 16 comuni delle Marche (gli altri sono Ancona, Altidona, Civitanova M., Corinaldo, Cupra M., Grottammare, Jesi, Porto Recanati, Porto S. Elpidio, Porto S. Giorgio, Sassoferrato, San Benedetto) insigniti della prestigiosa Bandiera gialla FIAB. Un alloro importante che certifica l’attenzione e la sensibilità delle amministrazioni sulle tematiche green e sul trasporto ecologico. Il riconoscimento valuta e qualifica il grado di ciclabilità dei comuni. La cerimonia di consegna si è svolta lo scorso 29 luglio in Ancona: presenti sindaci, assessori e consiglieri che hanno espresso la loro soddisfazione per questo riconoscimento.

I comuni marchigiani premiati

Attraverso l’iniziativa FIAB-ComuniCiclabili la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta punta a stimolare le amministrazioni ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica. La valutazione del grado di ciclabilità di ogni territorio (assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile) è espressa con un punteggio da 1 a 5, indicato con il simbolo dei “bike smile”. Oltre a questo, FIAB dà pure suggerimenti in merito ad interventi da intraprendere per migliorare di anno in anno il proprio livello di ciclabilità. Ad ogni edizione, infatti, FIAB verifica lo stato di tutti i comuni presenti nella rete e rinnova il punteggio assegnato, adeguandolo ai passi compiuti da ogni singola amministrazione.

«L’iniziativa – ha commentato il Presidente FIAB Alessandro Tursi – è cresciuta oltre le più rosee aspettative perché i comuni e le loro amministrazioni hanno compreso e apprezzato il nostro grande sforzo per produrre valutazioni attendibili, ma anche nell’approccio propositivo e collaborativo per fornire suggerimenti e proposte adatte alle specifiche realtà. La soddisfazione più grande è vedere come tanti amministratori abbiano implementato gli sforzi per migliorarsi ogni anno, e siamo sempre felici di riconosce i bike smile in più quando i punteggi superano le varie soglie. La sfida più grande per il futuro di FIAB-Comuni Ciclabili è quella di essere all’altezza del lavoro fatto fin qui e di onorare la fiducia che sempre più comuni ripongono in FIAB»