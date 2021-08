Pesaro, falsifica la firma di un cliente su un contratto telefonico: denunciato

Nei guai un pesarese che è stato deferito dai carabinieri per sostituzione di persona. Il caso arriverà davanti a un Pubblico ministero che potrebbe anche decidere di denunciare il giovane per truffa. Ecco la storia

PESARO – Il contratto sembrava vantaggioso, ma così non era. Eppure la storia non finisce con una denuncia per truffa.

Qualche giorno fa un pesarese di 48 anni è stato avvicinato da un ragazzo di 24 anni anche lui pesarese, di origini straniere. Il giovane si è presentato come un procacciatore di contratti telefonici. Ha proposto un contratto di una nota marca per la telefonia e internet. La proposta era di quelle imperdibili.

L’uomo, di fronte a quel prezzo e a quei servizi, non ha potuto dire no così ha sottoscritto il contratto.

Dopo qualche giorno nessun tecnico si era presentato a casa sua per installare alcuni apparecchi che potessero farlo accedere ai vari servizi per cui aveva firmato il contratto.

Così, insospettito, ha chiamato l’azienda madre che per tutta risposta ha detto che l’uomo aveva firmato un contratto ma con un prezzo ben più alto e altri servizi rispetto a quelli millantati dal giovane. Volendo andare fino in fondo si è fatto spedire il contratto via mail. Effettivamente tutti i dati erano suoi ma la firma era stata falsificata dal giovane incaricato che gli aveva bussato alla porta.



L’uomo ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno rintracciato l’addetto alla telefonia. Il ragazzo aveva già precedenti specifici ed è stato denunciato a piede libero per sostituzione di persona per il fatto di aver apposto la sua firma falsificando la con quella del cliente.

Ora il caso arriverà davanti a un pubblico ministero che potrebbe anche decidere di denunciare il giovane per truffa.