PESARO – È ufficialmente partita l’asta per l’Ex Bocciodromo. Si è infatti aperto il bando per l’alienazione di nove beni immobiliari di proprietà del Patrimonio del Comune di Pesaro. Garage, negozi, uffici, fabbricati colonici: tra questi anche il vecchio “Circolo Concordia” di via Foscolo.

«Un’operazione virtuosa dal punto di vista ambientale. Sono – spiegano il sindaco Ricci e l’assessore con delega al Patrimonio Riccardo Pozzi – edifici che possono essere riqualificati grazie agli incentivi fiscali, che danno la possibilità di avere una nuova edilizia costruendo sul costruito: ad esempio Ecobonus, Bonus Facciate, Sisma Bonus. Agevolazioni statali, che consentono di abbattere i costi, bonificare e allo stesso tempo di trasformare e dare nuova vita agli edifici che lo necessitano. Il Comune non vende per far cassa – concludono -, ma vuole utilizzare le nuove entrate per portare avanti nuovi progetti e investire sulla città». Si tratta quindi di «un intervento volto anche alla riqualificazione ambientale di tutta l’area che porterà nelle casse comunali risorse per nuovi investimenti pubblici».

Prezzo d’asta dell’Ex Bocciodromo di via Foscolo è di 525.000 euro. Si tratta di una struttura in centro storico di 1.040mq, con destinazione urbanistica prevalentemente residenziale. «Un edificio che per anni è stato un luogo di socialità, spazio che ora è stato realizzato in via dell’Acquedotto».

I nove immobili all’asta sono: