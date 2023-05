PESARO – L’onda lunga della Capitale della Cultura 2024 è già arrivata. Ecco allora la programmazione degli eventi, racchiusi sotto la cornice “Un’estate da Capitale”, perché il richiamo de “La natura della cultura” di Pesaro2024 è forte.

In città arriveranno artisti internazionali tra cui Giuseppe Tornatore, Dante Ferretti, Vinicio Capossela, Carlo Verdone, Mirko Casadei e i Modena City Ramblers, Valerio Lundini, Nino Frassica, Simone Cristicchi e tanti altri- e spettacoli di richiamo mondiale.

«Avremo una stagione piena di eventi di carattere nazionale e internazionale, un’estate da Capitale e come tale viviamola» sottolinea il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, citando alcune tra le iniziative in calendario, come Rossini Opera Festival, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Popsophia, UlisseFest, CaterRaduno.

Ricci che sottolinea: «Sono stanco delle polemiche lette negli ultimi giorni. È surreale dire che questa Amministrazione comunica poco la città. In questi anni abbiamo tolto Pesaro da un “buco nero”, dandole una dimensione nazionale. Chi non lo riconosce, non riconosce la realtà. Continueremo a farlo ancora meglio, sviluppando un lavoro di squadra ancora più efficace». Poi continua: «Stiamo ancora cercando le risorse – dice Ricci -: dallo Stato arriverà un milione di euro, il budget della Capitale è di quattro. Più riusciremo a coinvolgere imprese, enti, attività, maggiore sarà la capacità di promozione e programmazione sulla quale stiamo lavorando».

Perché, come sottolineato da Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza, «La strategia dei grandi eventi che presentiamo oggi, ci proietta verso Pesaro2024 sia dal punto di vista comunicativo, sia organizzativo; dovremo essere bravi a far corrispondere a queste manifestazioni una città il più possibile pronta sotto ogni aspetto – dalla segnaletica all’accoglienza, passando per la pulizia della città – per cogliere al meglio l’investimento non secondario dato da una stagione fondamentale come quella 2023».

Ricci, Vimini, Della Chiara

A sostenere l’ambizione del Comune, sono i grandi ospiti in arrivo: «La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema ha già annunciato i suoi nomi tra cui il premio Oscar Giuseppe Tornatore e Carlo Verdone, a Pesaro per portare il suo “Borotalco”, capolavoro che racconta anche del suo connubio lavorativo con Lucio Dalla, artista al centro di un evento incredibile, la mostra che raggiungerà Pesaro dopo essere stata a Bologna, Roma e Napoli» ricorda il vicesindaco. E ancora, «l’UlisseFest che aggiunge il giovedì alla sua tre-giorni, affidando l’apertura a Vinicio Capossela per poi affrontare tanti temi legati al viaggio e alla sostenibilità; gli stessi che vorremmo raccontare con la Capitale2024». Confermata «con un’edizione ancor più importante, Popsophia», così come il Rossini Opera Festival, «che quest’anno mette in scena per la prima volta Eduardo e Cristina, completando il primo giro della sua missione: restituire al pubblico tutti i titoli rossiniani. Scelta che ha già ottenuto un’attenzione mondiale, confermata dal Giappone che torna ad essere il terzo pubblico, per numeri, del Festival. Un dato che mette ancor più a fuoco l’estremo Oriente come asse principale del turismo culturale del territorio». Confermata per inizio settembre La 1/2 Notte Bianca dei Bambini, «pensiamo possa essere meta di una “seconda vacanza” per tante famiglie che, grazie anche alla curiosità aumentata da Pesaro2024, potranno vedere la città in uno dei momenti più belli dell’anno».

IL PROGRAMMA.

Dopo l’ottima seconda edizione di We Nature (6 e 7 maggio) dedicata ai temi della natura e sostenibilità, il Parco San Bartolo tornerà ad essere scenografia di un altro grande evento per “Caprile Illuminata”. Sabato 27 e domenica 28 maggio, Villa Caprile accoglierà la rassegna di incontri, conferenze e concerti dedicata a temi e personaggi del Sette e Ottocento, epoca d’oro per Pesaro. Seguirà Calicity, evento enogastronomico, in programma il 3 giugno, nel centro commerciale naturale “Porta Sale”, in zona via Castelfidardo per far degustare le etichette di 24 cantine del territorio, accompagnate da finger food, dj set, incontri e momenti di studio a tema. A seguire sarà la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema (17–24 giugno), la storica rassegna dedicata alle opere prime di giovani registi internazionali con una sezione speciale sulla produzione recente e sui grandi maestri del Cinema Italiano, «che apre una 59^ edizione “in formato Capitale”, il 17 giugno con Flashdance per concludersi con un finale da Oscar – spiega Cristian Della Chiara, direttore organizzativo -: il giovedì sarà dedicato allo scenografo Dante Ferretti, il sabato a Giuseppe Tornatore, il venerdì a un altro protagonista, che pur non essendo premio Oscar, rimane tra i grandi e tra i più amati del cinema italiano: Carlo Verdone, a Pesaro, con Borotalco». È pronto a far ballare e riflettere anche il CaterRaduno (29 giugno – 2 luglio), evento targato Rai Radio2 con il programma Caterpillar condotto da Massimo Cirri e Sara Zambotti: «Torniamo felici di esserci insieme alla musica agli ospiti e ai temi di solidarietà portati, in primis, da don Luigi Ciotti. La nostra è una comunità radiofonica del servizio pubblico, ogni tanto fa piacere “prendere terra” incontrando gli ascoltatori. Lo è ancor più farlo in questa città: la radio si dice che arrivi prima, ma lo fa anche Pesaro Capitale italiana della cultura, che fa tutto anche nel 2023; siamo pronti ad accompagnarla in questo viaggio».

Dopo quella napoletana, farà tappa al Centro Arti Visive Pescheria, «Un evento incredibile» sottolinea Vimini nel presentare la mostra “LUCIO DALLA. Anche se il tempo passa” (30 giugno – 2 novembre). Alessandro Nicosia, curatore, spiega: «Pesaro ha un significato forte per Lucio e insieme alla Fondazione abbiamo deciso di essere in questa città per premiare il suo amore per le Marche». Ci sarà una sezione centrale che accoglierà anche un audio inedito, di 40 secondi in cui Dalla racconta aver inciso “Canzone” a Urbino. «Sarà una celebrazione del territorio, un racconto del suo legame con l’Università di Urbino, arricchito da filmati incredibili e inediti avuti da Rai Teche, che collabora con l’istituto Luce – aggiunge -. In Pescheria, sentiremo Lucio cantare e vedremo il suo amore per la musica, il cinema e il teatro».

Confermata anche la suggestione che il parco Miralfiore regalerà con il ricco cartellone, a cura di Comune e Amat, di Miralteatro d’estate (18 luglio – 10 agosto) in cui, tra teatro e musica si alterneranno grandi nomi tra cui Nino Frassica. Stessa sede anche per “Stupor Circus” (dal 6 al 16 luglio) che porterà 8 compagnie per 37 recite di spettacoli per tutta la famiglia durante la V edizione del festival del circo contemporaneo internazionale (progetto artistico di Circo El Grito, in collaborazione con Comune di Pesaro e AMAT).

“Amati mostri” sarà il tema di Popsophia (7– 9 luglio), festival del Contemporaneo che coniuga la riflessione filosofica con la cultura pop e promuove nuovi incontri con artisti, filosofi e intellettuali in una tre-giorni di appuntamenti. «Siamo al lavoro – dice Lucrezia Ercoli, direttrice artistica – per portare a Pesaro una sorpresa che al pubblico del festival di dialogare in una galleria modulare». Confermato il programma di conferenze e spettacoli inediti». Appuntamento in piazza del Popolo anche per i “Concerti di Xanitalia” (3–10 luglio); insieme all’Orchestra Rossini all’insegna della grande musica e omaggi a star internazionali.

Attesissimo anche Ulissefest (13 –16 luglio), il festival del viaggio di Lonely Planet che animerà il centro storico e il lungomare con un lungo weekend di incontri, reading, spettacoli, concerti, film e workshop a partire dal concerto di Vinicio Capossela, «per il quale metà dei posti (a pagamento) sono già stati venduti)», come spiega Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia, «nel sottolineare come l’artista abbia scelto Pesaro tra le destinazioni delle sue date estive, 5 in tutto, per il suo essere Capitale italiana della Cultura e per il tema “Tra caos e poesia”, che ci pone tutti alla prova con questo tempo complesso, a cui la poesia può restituire bellezza». Un tema che caratterizzerà l’edizione 2023 dell’UlisseFest che porterà in piazza del Popolo, venerdì, l’omaggio a Franco Battiato, attraverso il concerto mistico di Simone Cristicchi e Amara (gratuito) e che farà avvicinare, in allegria, il pubblico del Festival all’anno da Capitale con Eliades Ochoa, colonna dei Buona Vista Social Club» aggiunge Pittro. Previsto un fitto programma di workshop.

Le settimane più calde dell’anno ospiteranno, la X edizione de L’angolo della Poesia (24 – 29 luglio), evento che fiorisce ogni anno negli angoli più nascosti della città e che vede protagonista la poesia in tutte le sue forme ed espressioni, in un dialogo tra l’uomo e il mondo che lo circonda. La notte più magica dell’estate, quella di San Lorenzo, accoglierà Candele sotto le Stelle (10 agosto), con spettacoli, musica, cultura, aperitivi e cene con ‘dress code’ in bianco, illuminata da oltre ventimila fiammelle sulla spiaggia e sull’acqua, lungo la Riviera del San Bartolo.

C’è poi il Rossini Opera Festival (11-23 agosto), l’unica manifestazione internazionale dedicata a Gioachino Rossini, che «Quest’anno mette in scena, per la prima volta, Eduardo e Cristina per continuare a promuovere il Rossini meno conosciuto – dice Cristian Della Chiara, direttore generale – . Il ROF sarà presente a Shangai per una mostra allestita in metropolitana che registrerà milioni di visitatori. Una grande opportunità di promozione che conferma come l’Estremo Oriente sia tra i mercati a cui è giusto guardare con più attenzione. Il Festival organizzerà anche altri eventi, tra cui quello di Copenaghen all’ambasciata italiana il 1° giugno, ma anche negli USA e in Canada». Senza tralasciare la più vicina Nova Gorica, in Slovenia «Con cui stiamo intrecciando legami musicali e culturali anche per la condivisione degli elementi di Pesaro2024, aggiunge Vimini.

Ci sarà poi il “Concerto di Ferragosto”, il 15 agosto, in collaborazione con APA Hotels di Pesaro, pronto a portare la musica dei Queen per un grande concerto in piazzale della Libertà insieme alla QueenMania Tribute Band. L’Hangartfest (25 agosto – 15 settembre), garantirà nuove proposte nel centro storico della città, musei, gallerie e spazi urbani non convenzionali, tra cui la sala della Repubblica da poco restituita alla città, durante il festival internazionale di danza contemporanea. A chiudere il palinsesto estivo è “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” (2-3 settembre), l’evento su misura dei più piccoli, che trasforma il centro storico in un enorme parco divertimenti, in una palestra a cielo aperto e in un palco diffuso tra spettacoli, laboratori creativi, giostre, caroselli e girandole.

QUI il dettaglio degli eventi.