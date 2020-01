Pesaro, già 12 gli evasori totali scoperti da inizio anno per 14 milioni di ricavi

L’azione di contrasto all’evasione fiscale ha fatto emergere soggetti che non hanno presentato, seppur in presenza di una effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni. Tra questi un imprenditore peruviano che opera nella zona di Marotta

FANO – Evasori totali, già 12 quelli scoperti da inizio anno dalla Guardia di Finanza per ricavi da 14 milioni di euro.

L’ultimo caso riguarda un montatore di stand e infissi per eventi nella zona di Marotta. La Guardia di Finanza di Fano ha scoperto un imprenditore di origini peruviane che non presentava dichiarazioni dei redditi dal 2017 pur operando da anni nel settore del montaggio di stand e infissi nella zona di Marotta.



Le Fiamme Gialle, constatata l’assenza di dichiarazioni, al fine di quantificare l’evasione dell’imprenditore, hanno quindi concentrato la loro attenzione sull’analisi dei dati scaturiti dalle banche dati e dalle fatture di acquisto e di vendita rinvenute, accertando la mancata dichiarazione di oltre 340.000 euro di ricavi, per gli anni d’imposta 2017 e 2018 e la totale mancanza di qualunque documento contabile, così da qualificare il

contribuente come “evasore totale”.

Il rappresentante legale dell’azienda, nel frattempo, è di fatto sparito dai radar, rendendosi totalmente irreperibile e obbligando i militari a far intervenire, per essere assistiti nel corso delle attività, il professionista che seguiva l’azienda, un commercialista della zona, del tutto ignaro delle gravi irregolarità commesse dal suo cliente.

All’esito del controllo le contestazioni, che hanno riguardato, oltre all’evasione fiscale, anche l’occultamento e la distruzione dei documenti contabili, sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Poi si è passati alla ricerca del Peruviano che è risultato essere residente ad Ancona.



L’input operativo è scaturito da una specifica analisi di rischio centralizzata, che ha individuato precisi “target” tra migliaia di posizioni approfondite su tutto il territorio nazionale di contribuenti che, pur avendo ricevuto specifico invito a presentare le previste dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, non avevano adempiuto agli obblighi dichiarativi per le

annualità a partire dal 2017.

Tale preliminare selezione è stata ulteriormente approfondita attraverso un’attenta attività di intelligence condotta mediante l’utilizzo delle informazioni acquisite nel corso dei servizi di controllo del territorio e la consultazione delle banche dati.



Dall’inizio dell’anno, l’azione di contrasto all’evasione fiscale ha consentito, con il solo riferimento agli evasori “totali”, di far “emergere” già 12 soggetti che non hanno presentato, seppur in presenza di una effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando, complessivamente ricavi per circa 14 milioni di euro.