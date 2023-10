Pesaro, evade dalla comunità il rapinatore della farmacia: arrestato

Un mese fa il colpo in via Rosselli. Si trovava ai domiciliari in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Finisce in carcere

PESARO – Evade dalla comunità, un mese fa aveva rapinato la farmacia per comprare l’eroina. Nuovamente arrestato, è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Lui è un 30enne, responsabile del colpo alla farmacia di via Rosselli, in zona mare a Pesaro domenica 17 settembre. All’ora di pranzo era entrato armato di coltello e aveva minacciato la titolare e i presenti puntando alla cassa. Era a volto coperto e a passo spedito. Un’azione che ha destato ansia e preoccupazione nei presenti, tanto da riuscire nel suo obiettivo e portar via circa 400 euro. Poi la fuga a piedi, nelle vie circostanti. La squadra mobile della questura di Pesaro, nelle ore successive, aveva stretto il cerchio su un tossicodipendente 30enne residente a Pesaro.



Il suo obiettivo era quello di risarcire un debito contratto per l’acquisto di eroina e poter acquistare altre dosi. Subito dopo il colpo era andato al parco Miralfiore per comperare la droga e per incontrare il pusher da risarcire.

Il giovane, l’altro giorno, è evaso dalla comunità di recupero dove stava scontando i domiciliari. Si è recato dal suo avvocato, Silvia Pierini, perché non era pronto al percorso di recupero.

Il giovane è stato subito segnalato alla polizia. Ora la misura si è aggravata e il 30enne è finito in carcere.