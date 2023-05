Pesaro, in estate la ruota panoramica in piazzale della Libertà

PESARO – Una ruota panoramica di oltre 30 metri in piazzale Della Libertà. L’attrazione sarà posizionata dal 4 luglio al 31 ottobre e si affaccerà sulla Sfera di Pomodoro, mare e Villino Ruggeri. Via libera della giunta per l’installazione della ruota panoramica da 35 metri che non sarà posizionata al centro, ma un po’ più defilata, nel prato lato porto.

Il prossimo passaggio sarà il via libera della commissione di vigilanza il 26 maggio. Un’operazione di marketing e promozione voluta dal Comune.



Nella delibera di giunta comunale si legge che «l’attrazione (la ruota arriverà dal Comune di Melara in provincia di Rovigo) non impatta sul sistema di viabilità e parcheggi, e non riduce in modo significativo le funzionalità di piazzale della Libertà, ma anzi costituisce un elemento di promozione e attrattore per cittadini e turisti, dedicato alle manifestazioni ed eventi estivi. Per questo sarà posizionata in accordo con il gestore sul prato, alla sinistra rispetto alla sfera di Pomodoro».



La prima ruota che Pesaro ha ospitato è stata nell’inverno a cavallo tra il 2019 e il 2020 e misurava 24 metri in largo Aldo Moro. Dal novembre 2018 al settembre 2019 in piazzale della Libertà, è svettata la Torre con i suoi 75 metri. E ancora in piazzale della Libertà nell’estate 2020 era stato collocato Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri d’altezza.