Pesaro, esposto alla Corte dei Conti per la sala dei mosaici. Petrucci: «Bene pubblico dato a Ricci»

PESARO – Esposto formale alla Corte dei Conti di Ancona. Emanuele Petrucci, candidato al consiglio della Regione Marche nelle liste di Forza Italia, tira dritto. «Ho inviato alla Corte dei Conti formale esposto sull’attribuzione a Matteo Ricci da parte della provincia di Pesaro e Urbino della sala dei Mosaici, una delle più belle, che l’euro parlamentare ha deciso di adibire a proprio ufficio dopo essere stato eletto a Bruxelles lo scorso luglio. Un bene pubblico, tolto alla disponibilità della collettività, per essere dato ad un politico, per di più a titolo gratuito, per 5 anni. E’ necessario fare chiarezza sulla questione e sul potenziale danno erariale derivante dalla gestione di beni e spazi della Provincia di Pesaro e Urbino».

Emanuele Petrucci

Petrucci continua: «La concessione gratuita della Sala dei Mosaici all’Onorevole Matteo Ricci è avvenuta in deroga al regolamento provinciale che, cito testualmente, inibisce la concessione per utilizzo privato delle sale. L’accordo, della durata di cinque anni, prevede solo il pagamento delle utenze da parte di Ricci, senza un canone d’affitto. Questo ha creato un danno legato non solo al mancato introito, ma anche all’impossibilità per associazioni e altri enti di usufruire di un bene pubblico. Purtroppo emerge che in questa vicenda, da parte di qualcuno, si è pensato prima all’interesse del partito e poi a quello della collettività, venendo meno ai principi di legalità e trasparenza. Visto che non ho ricevuto risposta dalla Provincia alla mia richiesta di revoca del contratto, ho ritenuto doveroso procedere con l’esposto per chiedere un conguaglio da parte di Ricci di quanto dovuto alle casse pubbliche. Confido che la Corte dei Conti avvii un’indagine approfondita per accertare eventuali responsabilità.»

Petrucci conclude: «Avevo chiesto la revoca in autotutela alla Provincia, ma il presidente Giuseppe Paolini e il segretario generale Michele Cancellieri si sono pure incastrati con dichiarazioni e risposte diverse. Per il primo l’affitto era regolare, il secondo parla di concessione regolare con pagamento del canone. Peccato che non ci sia un canone ma solo un rimborso utenze. Per di più entrambi, affitto e concessione, non sono da regolamento provinciale concedibili più per 5 anni. Insomma un gran pasticcio, anche nelle risposte dei vertici provinciali. Mi sembra chiaro che la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. Ma il risultato è sempre lo stesso: gli interessi del partito vengono prima e la cosa pubblica è cosa loro».