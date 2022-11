Pesaro, esce senza pagare la spesa: arrestato 25enne

PESARO – Esce con un carrello di spesa non pagato, arrestato. Si tratta di un 25enne romeno senza fissa dimora, con precedenti penali che era andato a fare la spesa per sé e per altri amici all’Iper Conad del Rossini Center.



L’uomo era entrato al supermercato e aveva iniziato a mettere nel carrello vari generi alimentari. Attenzionato dagli agenti della vigilanza privata, si è presentato alle casse. Poi ha scelto quella dove non c’era l’addetta ai pagamenti e ha tentato di uscire. Qui è stato fermato e poi preso in consegna dagli uomini della Volante della questura che lo hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Nel carrello generi alimentari per un valore di poco meno di 200 euro.

L’uomo non aveva con sé neanche un centesimo, motivo per cui le sue intenzioni erano chiare sin dall’inizio.

Il 25enne durante la direttissima ha ammesso gli addebiti e ha spiegato di averlo fatto per stato di bisogno, anche per alcuni altri uomini che vivono senza fissa dimora. Era toccato a lui andare ad arraffare qualcosa, ma non gli è andata bene.

Il giudice ha convalidato l’arresto, lo ha rimesso in libertà ma con il divieto di dimora nelle Marche. Non potrà più tornare in questa regione. L’avvocatessa Margherita Nocito ha chiesto i termini a difesa per definire la scelta del rito.