Pesaro, esce senza documenti e si agita al controllo reagendo ai poliziotti: arrestato

Un ragazzo di 19 anni è stato fermato per l'identificazione dai poliziotti. È entrato in panico e voleva scappare

PESARO – Esce senza documenti, si agita e ha una colluttazione coi poliziotti. Arrestato.

Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio quando i poliziotti della volante della questura di Pesaro hanno fermato di Pesaro un ragazzo 19enne nato in Italia ma di origini straniere per un controllo. La zona è quella di viale XI Febbrazio, zona cavalcaferrovia. Il giovane era a piedi e stava andando verso il centro storico.

Il ragazzo ha dato generalità che hanno destato sospetto. Così i poliziotti volevano procedere per il suo accompagnamento in Questura per l’identificazione. Ma qui il giovane ha tentato la fuga. È stato bloccato, ma il ragazzo voleva scappare e ne è nata una colluttazione con spinte e calci. Di qui l’arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, refertati al pronto soccorso, hanno avuto 5 giorni di prognosi.

Davanti al giudice per la direttissima, il ragazzo ha spiegato di non avere i documenti con sé perché in passato li aveva persi in discoteca. Così i famigliari gli avevano suggerito di non portarli con sé per una breve passeggiata.

Di qui avrebbe avuto paura delle conseguenze e sarebbe entrato in panico. Cosa che ha provocato la reazione emotiva sopra le righe. Ha chiesto scusa e confermato di essersi sentito spaesato e disorientato e che voleva allontanarsi.

L’arresto è stato convalidato e non sono state applicate misure cautelari. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa e opterà per estinguere il reato con una messa alla prova e lavori socialmente utili.