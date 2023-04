Pesaro, l’errore ortografico sul telo dei ponteggi per i lavori all’Intendenza di Finanza

PESARO – Il telone protettivo e l’errore da matita rossa. In piazza del Popolo, nella città capitale della cultura 2024.

Stiamo parlando del cantiere per i lavori di recupero e la messa in sicurezza all’ex Intendenza di finanza. Un intervento del valore di oltre 7 milioni, di proprietà del Demanio, che andrà a riqualificare uno dei contenitori più centrali della città. L’intervento verrà adeguato nei modi e tempi per garantire la continuità lavorativa dei commercianti e venir loro incontro nel ridurre il più possibile le problematiche che potrebbero insorgere in termini di fruizione.

All’interno dell’edificio dovrebbero andare a concentrarsi una serie di uffici ora sparsi per la città che permetteranno allo Stato un risparmio di oltre 300mila euro di affitti. Come la commissione tributaria, l’agenzia dei tributi, la ragioneria dello Stato e l’ispettorato del lavoro. Un intervento che vedrà la sistemazione dell’area interna perché, la tutela dei giardini, la realizzazione di parcheggi sia per gli uffici statali che vi traslocheranno e sia per il personale della Prefettura.

Il cantiere è stato coperto da un telo e sarà potenziato da uno schermo in cui si alterneranno le informazioni e gli appuntamenti del territorio. Sarà utile a promuovere le attività commerciali dell’area, darà un senso estetico e veicolerà i messaggi e le iniziative della Pesaro 24 Capitale della cultura.

Ma intanto nel telo è apparsa la parola “efficientamento energetico” mancante della “I”. Tanti i pesaresi che si sono accorti e hanno sorriso per l’errore di ortografia.