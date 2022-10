PESARO – Un problema annoso e sentito dagli operatori balneari e non solo. Entro il mese via al rifacimento di cinque scogliere di Sottomonte. A comunicarlo è l’assessore al Fare Riccardo Pozzi che presenta l’intervento di manutenzione straordinaria delle barriere presenti nel tratto compreso tra il civico 84 di strada delle Marche e l’ultima concessione prima della spiaggia libera. «Una prima, importante, risposta a contrasto del fenomeno di erosione che interessa il litorale sud della città» spiega.

L’importo complessivo dei lavori è di 170mila euro. «Il Comune fa la sua parte – precisa l’assessore – aggiungendo ai 127.000 euro di contributo Regionale previsti per l’annualità 2022, un co-finanziamento di 43mila euro, in attesa che, nelle prossime annualità, possano arrivare gli altri fondi necessari per completare l’opera, già richiesti alla Regione» e che dunque «si possano realizzare le operazioni anche nelle restanti quattro scogliere inserite nel progetto originario presentato dall’amministrazione all’ente dorico».

L’obiettivo è il ripristino delle condizioni originarie dell’opera di difesa, «L’amministrazione sta spingendo per avviare il cantiere, procedere con il rifiorimento delle scogliere e concludere le operazioni entro l’anno».