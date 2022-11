Pesaro, entro dicembre l’appalto per il cavalcaferrovia: 10 ditte per la procedura negoziata

PESARO – Lavori al cavalcaferrovia, entro dicembre verranno assegnati i lavori.

Sono stati estratti i nomi delle 10 ditte che parteciperanno alla procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia De Sabbata da 3 milioni di euro. Tra queste, anche 4 imprese del territorio provinciale.

«Diamo ora avvio alla fase successiva, in cui le 10 imprese sorteggiate – tra le 183 che hanno presentato la manifestazione d’interesse – dovranno presentare l’offerta economica che sarà poi valutata dal Comune per arrivare, a metà dicembre, con il nome della ditta a cui affideremo l’appalto» spiega Riccardo Pozzi, assessore al Fare.

Un cantiere che nell’arco degli ultimi mesi ha generato tante polemiche tra maggioranza e opposizione per la lentezza dei lavori.

Si procede dunque come previsto dal cronoprogramma concordato con Rete Ferrovie Italiane: «Redigere il piano di interventi è stato un tassello fondamentale per un progetto così delicato sia per l’entità dell’opera – il cui costo di 3milioni di euro è interamente finanziato dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economie e Finanze grazie al bando vinto dal Comune nel 2021 -, sia per il contesto in cui viene realizzata. Si tratta di un’area interessata dalla circolazione dei treni, elemento che comporta tutta una serie di accortezze e limitazioni già indicate da Rfi; tra cui quella di lavorare nei range di tempo in cui verrà interrotta la circolazione ferroviaria e nel rispetto degli orari indicati».

Il cantiere che sarà aperto nelle prossime settimane, segue quello da 313mila euro che il Comune ha concluso nel 2019 e che ha interessato la sostituzione del guardrail e la messa in sicurezza del cavalcaferrovia De Sabbata. Un intervento che si è dimostrato «fondamentale per ottenere i finanziamenti ministeriali che sosterranno la nuova operazione che restituirà l’infrastruttura strategica per la viabilità pesarese».