Pesaro, entra nell’hotel e consuma superalcolici: arrestato

PESARO – Rompe una tapparella e si infila in un hotel pesarese per consumare alcolici. Arrestato.

Lui è un 54enne originario di Cerignola senza fissa dimora. L’altra notte ha forzato una finestra dell’hotel Rivazzurra in viale Trieste. La struttura è chiusa al pubblico per la stagione invernale. Così, pensando di potersi guadagnare un tetto, è entrato e si è diretto alle camere.

Ma i proprietari della struttura vivono all’interno e hanno sentito i rumori e hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Nel frattempo l’uomo ha pensato di consumare dei super alcolici sul posto e di prenderne qualcuno da portare via come bottino.

In questo momento sono arrivate le forze dell’ordine e lo hanno fermato.

Lui ha reagito opponendo resistenza e spintonando gli agenti. L’uomo è stato quindi calmato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Per lui anche le accuse di violazione di domicilio e furto degli alcolici.

Da un controllo in centrale è emerso che il 54enne ha diversi precedenti penali per furti e reati contro il patrimonio. Inoltre non aveva ottemperato al foglio di via imposto dal questore per la provincia di Pesaro.



L’uomo, durante l’udienza di convalida, ha ammesso la sua dipendenza dall’alcol. Resterà in carcere in attesa di processo.