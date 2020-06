Contributi per commercio e turismo, arriva il sostegno degli Enti bilaterali di Pesaro

L'organismo di Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil ha previsto rimborsi per chi ha sostenuto spese per dispositivi di protezione e per quanti hanno avuto meno lavoro

PESARO – Turismo in ginocchio per la pandemia, un fondo per sostenere gli operatori del settore.

Gli Enti bilaterali del commercio e del turismo della Provincia di Pesaro e Urbino – organismi paritetici creati da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – hanno deliberato di destinare la somma di 330.000 euro a sostegno dei lavoratori e delle aziende del terziario e del turismo per fronteggiare le conseguenze della emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, per le aziende del terziario iscritte all’Ente Bilaterale del Commercio è stato stanziato un fondo di 200.000 euro che sarà destinato per 150.000 euro a contributi una tantum di 100 euro ai lavoratori che nel mese di marzo o aprile hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali con sospensione dell’attività lavorativa o di 80 euro ai lavoratori con riduzione – nello stesso periodo – dell’orario di lavoro non inferiore a 50%.

Alle aziende, invece, sono destinati 50.000 euro per contributi volti a sostenere le spese per interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro (acquisto dispositivi di protezione individuale, sanificazione, ecc).

Il contributo una tantum è di 150 euro per aziende fino a 5 dipendenti; 200 euro per aziende fino a 15 dipendenti e 300 euro sopra i 15 dipendenti.

L’Ente Bilaterale del turismo ha stanziato, invece, 130.000 euro di cui 100.000 per i lavoratori e 30.000 per le aziende.

Saranno erogati contributi una tantum di 100 euro ai lavoratori che hanno subito una sospensione dell’attività lavorativa accedendo alle prestazioni degli ammortizzatori sociali e contributi alle aziende con le stesse regole dell’Ente Bilaterale del Commercio.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e della Confcommercio esprimono soddisfazione per la decisione assunta dagli Enti : «Reperire, in via straordinaria ed in aggiunta alle consuete coperture assistenziali, risorse importanti per sostenere i lavoratori e le imprese colpite dalla grave crisi economica conseguente alla crisi epidemiologica, è un gesto di doverosa responsabilità, solidarietà e sussidiarietà che conferma il valore e l’importanza degli Enti Bilaterali».

Le domande potranno essere presentate all’Ente Bilaterale provinciale di riferimento (Pesaro, Strada delle Marche 58), mail info@ebctpesaro.it, dal 18 giugno al 31 luglio 2020.

Per informazioni tel e fax 072134010 o mail info@ebctpesaro.it.