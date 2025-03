Pesaro, edilizia pubblica sovvenzionata: ecco il bando

PESARO – Dal 6 marzo fino al 19 aprile, è possibile fare domanda per gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata presenti nel comune di Pesaro. A presentare l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione degli appartamenti è Luca Pandolfi, assessore alle Politiche sociali che sottolinea «il valore dell’intervento a sostegno della fascia più debole della cittadinanza. Il prolungarsi dell’emergenza abitativa – dovuta, fra l’altro alla crisi economica e all’inflazione – sta aggravando la situazione delle famiglie della cosiddetta “fascia grigia” ma anche quelle in situazione di povertà estrema, che sono coloro a cui si rivolge questo bando di edilizia “sovvenzionata”». «A fronte del crescente numero di domande – continua Pandolfi – ribadiamo la nostra richiesta alla Regione Marche di trovare le risorse per investire nella riqualificazione dell’ingente patrimonio abitativo di Erap come abbiamo cercato di fare come Amministrazione comunale. Negli ultimi anni abbiamo intercettato gli importanti finanziamenti del Pnrr Sociale per poter migliorare la qualità degli alloggi disponibili nel comune; interventi che a breve restituiranno alloggi riqualificati, e nuovi appartamenti, in grado di garantire una condizione di vita dignitosa alle famiglie pesaresi in difficoltà».

Gli aspiranti all’assegnazione di un alloggio in ERP sovvenzionata nel comune di Pesaro, possono presentare domanda a partire dalle ore 9.00 di giovedì 6 marzo. I requisiti di accesso sono quelli previsti dalla L.R. 36/2005 e dal Regolamento comunale, in particolare: avere un reddito del nucleo familiare non superiore a 13.877€; limite aumentato del 20% per le famiglie costituite da una sola persona; avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Pesaro, al momento della presentazione della domanda; non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà (altro diritto reale di godimento) su un’abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita sezione del sito del Comune di Pesaro (sezione “accedi ai servizi” sottosezione “Servizi Sociali” – Bando ERP 2025) a cui è possibile accedere, per l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione: – con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale; tramite Carta d’Identità Elettronica dei Servizi CIE; tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS.

La piattaforma per la presentazione delle domande è disponibile dalle ore 9 del giorno 6 marzo fino alle ore 13 del 19 aprile 2025. Coloro che necessitano di un supporto per la compilazione della domanda, potranno rivolgersi, previo appuntamento, all’apposito sportello “Bandi e Avvisi” nella sede dei Servizi alla Persona e alla Famiglia (viale Mameli 9, 3° terzo piano), munito della documentazione richiesta dall’avviso pubblico. Per prenotarsi è possibile contattare gli uffici telefonicamente (contattando il numero 0721.387401) o tramite mail (scrivendo a: bandiservizisociali@comune.pesaro.pu.it).

Lo sportello “Bandi e Avvisi” riceverà il mattino (dalle ore 9 alle ore 13) il lunedì, il martedì e il giovedì; il pomeriggio (dalle ore 15 alle ore 16.30) il martedì e il giovedì.