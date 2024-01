Pesaro, ecoisole installate: 600 persone ritirano la carta smeraldo informatizzate

PESARO – Come da cronoprogramma sono terminati i lavori di Marche Multiservizi per l’installazione delle 17 nuove isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata nella Ztl del centro storico di Pesaro, che si aggiungono alle 6 già attive da fine 2022. Le nuove ecoisole entreranno in funzione lunedì 22 gennaio mentre l’ultimo giorno di raccolta con il porta a porta sarà Sabato 3 febbraio. Per due settimane verranno mantenuti entrambi i metodi di conferimento dei rifiuti così da agevolare i cittadini nell’adeguamento al nuovo modello di raccolta. Da lunedì 5 febbraio invece i rifiuti nel centro storico potranno essere conferiti solo tramite i cassonetti intelligenti. Si tratta di raggruppamenti di contenitori, che consentono di effettuare in un unico luogo la raccolta separata di carta e cartone (blu), plastica e lattine (giallo), vetro (verde), organico (marrone) e indifferenziato (grigio).

La Carta Smeraldo. Alle ecoisole intelligenti si potrà accedere solo tramite la Carta Smeraldo che si può ritirare in questi giorni (18-19-20-22-23 Gennaio) dalle ore 10 alle ore 19 presso la sede del Quartiere 1 – Centro Storico in via Gavardini 10. Al di fuori di quelle date per ritirare la tessera sarà necessario recarsi allo Sportello Clienti di MMS in via Mario del Monaco. Intanto nella prima giornata di distribuzione delle tessere si è registrata un’affluenza altissima con circa 600 utenti che si sono presentati allo sportello attivato da Marche Multiservizi per ritirare la Carta Smeraldo. Possono ritirare la Carta Smeraldo tutte le utenze domestiche e non domestiche situate all’interno del perimetro della Ztl: deve presentarsi l’intestatario dell’utenza Tari o famigliare convivente per le prime e i legali rappresentanti della ditta nel secondo caso. Entrambi potranno delegare ad un’altra persona previa compilazione di apposito modulo.

Le assemblee informative. A dimostrazione del grande interesse e dell’ottima risposta da parte dei cittadini sul nuovo modello di raccolta anche la partecipazione registrata alla seconda delle tre assemblee pubbliche organizzate da Marche Multiservizi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per informare i cittadini su come cambia la raccolta differenziata in centro storico. Nella sala del consiglio comunale l’altra sera ad ascoltare e a fare domande all’assessore all’Operatività Enzo Belloni ed al Responsabile dell’ufficio progettazione di Marche Multiservizi Marco Bonetto infatti erano presenti oltre 100 cittadini. La terza ed ultima assemblea pubblica è in programma il 30 Gennaio alle ore 18:30 nella sala del consiglio comunale.