Pesaro, ecoisole in centro storico. Redaelli: «Bene i dati della raccolta, ora tariffazione puntuale»

PESARO – Raccolta differenziata con isole ecologiche intelligenti, obiettivo tariffazione puntuale.

E’ quanto chiede il consigliere di Centrodestra Michele Redaelli. «La nuova modalità di raccolta dei rifiuti in centro storico è per noi amministratori di Centrodestra un successo a cui siamo consapevoli di aver dato un contributo fondamentale. Personalmente è da dieci anni, prima come consigliere del quartiere centro storico ed ora come consigliere comunale, che mi spendo per portare il servizio verso questa direzione. Ricordiamo tutti i sacchetti lungo le principali vie del centro. Ricordo bene anche il fragore del vetro raccolto durante il concerto del ROF in Piazza del Popolo e altre disavventure che hanno reso evidente anche all’Amministrazione, che per anni si è ostinata a non affrontare il problema, che qualcosa andava cambiato. Ora il metodo è cambiato. Basta con il porta a porta, sostituito dalle isole ecologiche digitalizzate».

I primi mesi parlano di un risultato «positivo sia per la qualità della differenziata che per l’impatto per i cittadini, che ora per esempio sono liberi di conferire il rifiuto quando preferiscono e non con orari obbligati. Non siamo contenti invece della gestione dei parcheggi, che giustamente sono stati eliminati per fare posto ai nuovi cassonetti, senza però avere un vero piano strategico sulla sosta e accessibilità al centro storico, ma andando a racimolare qualche nuovo posto blu qua e là. Questo aspetto sarà oggetto di altri approfondimenti e abbiamo pronte delle proposte anche su questo ambito. Chiediamo – continua Michele Redaelli – che l’amministrazione comunale pianifichi, insieme a MMS un cronoprogramma per fare in modo che nei prossimi anni il servizio delle isole ecologiche digitalizzate possa essere esteso, in modo graduale ed organizzato, a tutta la città. L’obiettivo è duplice, aumentare la qualità del servizio e della percentuale di differenziata ma anche andare verso la tariffazione puntuale. Metodo per cui i cittadini virtuosi possono essere premiati con incentivi e sconti in bolletta».