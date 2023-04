Pesaro, è morto Roberto Cecchini, il prof dalla “generosa umanità”

Aveva 67 anni, ex docente di educazione fisica al Nolfi. Un passato anche in politica come consigliere

PESARO – E’ morto Roberto Cecchini, storico insegnante di educazione fisica al Nolfi, aveva 67 anni.

Appassionato sportivo, aveva ricoperto incarichi amministrativi nel centrosinistra come consigliere, presidente di quartiere e poi consigliere comunale quando il Pd si chiamava ancora Ds.

Tra i primi a ricordarlo il dirigente scolastico del liceo Nolfi Apolloni di Fano, Samuele Giombi. «É giunta in mattinata – ha postato Giombi – la notizia della morte di Roberto Cecchini. Roberto è stato un professore del liceo Nolfi e poi Nolfi-Apolloni per molti anni, anche collaborando da vicino nel gruppo della dirigenza della scuola. Tutta la comunità scolastica del liceo, che ne ha sempre apprezzato le doti di generosa umanità e disponibile professionalità, partecipa ora al lutto dei suoi familiari. Personalmente, mi raccolgo nel suo ricordo, in spirito di preghiera e speranza».

Poi Luca Pieri, presidente Aspes. «Ciao Roberto, perdo un amico vero con cui negli anni ho condiviso passioni e valori e che ha sempre messo tutto se stesso, in modo disinteressato e profondo, al servizio della città, del quartiere e della comunità. Uno di Noi Noi».

Tanti studenti a ricordare il prof “Cecco” o ancora “Checco”. Tanti anche i colleghi. «Un pensiero commosso, incredulo e pieno di dolore per la scomparsa di un carissimo collega – ha scritto il professor Giancarlo Iacchini, altro personaggio amatissimo dai ragazzi -. Una persona buona e gentile, un vero signore, che resterà sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, compresi migliaia di alunni che per più di 30 anni l’hanno avuto come insegnante».

I funerali di Roberto Cecchini si svolgeranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Cattabrighe.