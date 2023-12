PESARO – È morto Luigi Pieri, conosciuto da tutti come Patenta. La sua porchetta ormai è leggenda.

Ad agosto aveva compiuto novant’anni, è scomparso nella residenza di Galantara dov’era ricoverato.

È stato uno dei più noti ristoratori e operatori alimentari dai tempi dopoguerra. La sua porchetta, buonissima e ricca di sapore genuino, è finita in ogni banchetto che si rispetti, protagonista indiscussa sia in occasioni formali che in feste popolari e sagre. Tanto da diventare leggenda.

Il suo locale in zona Chiusa di Ginestreto, a metà strada tra Montelabbate e la zona industriale di Scavolini, è da sempre una tappa fissa per pasti indimenticabili. Un simbolo della tradizione culinaria locale, una ricetta autentica e indimenticabile. Lascia i figli Massimo, Monica e Fabiola.